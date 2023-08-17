الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخصيص 4 أفدنة لإنشاء مجمع تعليمى فى المنوفية

مروه زهران
مروه زهران

أعلنت مروة زهران، رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، عن موافقة وزارة الزراعة على تخصيص 4 أفدنة تابعة لولايتها لتنفيذ مشروعات تابعة لوزارة التربية والتعليم بعد خطاب موجّه من اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وأوضحت مروة زهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، أنها عرضت على اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، حاجة المركز لقطعة أرض فضاء بمساحة 4 أفدنة داخل مدينة الباجور، وهي أرض المشتل، لإقامة مشروعات ومدارس للنفع العام، وخاطب وزير الزراعة للتخصيص.

وأضافت زهران أن وزير الزراعة وافق على نقل تبعية أرض مشتل إدارة الباجور الزراعية ومساحتها 4 أفدنة إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مجمع تعليمي متكامل في إدارة الباجور التعليمية، مدرسة ثانوي عام، مدرسة تعليم أساسي، مدرسة التربية الفكرية لذوي الهمم.

وجاء رد وزير الزراعة على محافظ المنوفية بالموافقة على تخصيص الأرض، بعد عمل الرفع المساحي لتحديد المشروعات المزمع إقامتها، وعقدت مروة زهران، رئيس مركز ومدينة الباجور، اجتماعًا بمقر مجلس مدينة الباجور لعمل محضر انضمامي للأرض بحضور كل من محمد عزت نائب رئيس المدينة، عاطف الحنفي مدير الإدارة الهندسية، غادة محمد رشدي مدير إدارة المجالس، وفيق حسن عبدالسلام مدير حماية الأراضي بالمديرية، سامى نجم مفتش حماية الأراضي بالمديرية، محمد سعيد محمد رئيس حماية الأراضى بالباجور، مصطفى الشرقاوى مفتش الإرشاد بإدارة الباجور، وبحضور النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب.

إقامة مشروعات التربية والتعليم الزراعية الرفع المساحى 4افدنة أرض فضاء إقامة مشروع

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