الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف أسباب تعثر صفقة انتقال أشرف بن شرقى لـ"بيراميدز"

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

ارتبط اسم الجناح المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك والجزيرة الإماراتي السابق، بالانتقال لصفوف بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

ويأتي ذلك، ضمن استعدادات الفريق السماوي، للارتباطات الكثيرة المقبلة، والتي تشهد الظهور الأول لبيراميدز تاريخيًا، في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022-2023، والنسخة الجديدة من البطولة ذاتها، ومسابقة الدوري الممتاز في مواسمه الجديد.

وهناك أيضًا بطولة كأس النخبة "أبطال السوبر"، والمزمع إقامتها في الإمارات خلال المرحلة القادمة، وذلك بمشاركة الأهلي حامل لقب الدوري وبيراميدز وصيف الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، بينما لم يتحدد الطرف الرابع المشارك في البطولة حتى الآن.

وأخيرًا كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثالث على التوالي.

لذلك يواصل «الدستور» هاتفيًا مع مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، لكشف آخر كواليس تعثر صفقة انتقال الجناح المغربي أشرف بن شرقي للفريق السماوي حتى الآن.

بيراميدز لـ«الدستور»: طلبات بن شرقي المالية تهدد انضمامه للفريق

وقال المصدر: "لا أحد يختلف مطلقًا على إمكانيات أشرف بن شرقي المهارية والفردية العالية جدًا، فهو إضافة قوية ومؤثرة للغاية لأي فريق".

وأضاف: "بالفعل اللاعب المغربي، كان على رأس خريطة تعاقدات بيراميدز خلال هذا الصيف، وتم التواصل معه شخصيًا، فضلًا عن جلسات كثيرة تمت مع بن شرقي".

وأكمل المصدر: "بيراميدز قدم عرضًا ماليًا مغريًا لهداف الزمالك السابق، وصلت قيمته لـ3 ملايين دولار وذلك لمدة 3 مواسم، وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب المغربي".

وشدد: "أشرف بن شرقي يريد الحصول على 5 أو 6 ملايين دولار في الموسم الواحد، ستكون هناك صعوبة كبيرة للغاية في تنفيذ ذلك".

وأردف المصدر: "هناك مفاوضات تتم حاليًا مع اللاعب المغربي، من أجل إقناعه بتخفيض المقابل المادي، باب القيد ما زال مستمرًا حتى منتصف سبتمبر المقبل".

وأكد المصدر على عدم وجود استعجال لحسم هذا الملف، الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي متمسك بضم اللاعب ونحن، لذلك يجب أن تكون هناك مرونة من جانب بن شرقي.

واختتم قائلًا: "لن نفقد الأمل في ضم بن شرقي، الباب ما زال مفتوحًا له، بشرط تخفيض المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعب المغربي".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الجزيرة الإماراتي، قد أعلن في وقت سابق من شهر يوليو الماضي،  عن  فسخ التعاقد بالتراضي مع أشرف بن شرقي.

وكان الجناح المغربي انضم للفريق الإماراتي في صيف 2022، قادمًا من الزمالك وذلك لمدة موسمين، عقب انتهاء عقده رسميًا مع القلعة البيضاء.

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