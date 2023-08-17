ضبط طن و100 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسماعيلية ‏‎

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وعلى الجانب الآخر تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر بعدد ٢ شيكارة دقيق قبل بيعهما بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط عدد ٦ مخابز لتصرفها في كمية من الدقيق البلدي تقدر بـ١ طن دقيق بلدي مدعم.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٩ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٣ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، وعدد ٥ محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجميع الدقيق.

وخصصت مديرية التموين رقم الشكاوى التموينية، وهو: رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.