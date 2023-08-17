الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن و100 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسماعيلية ‏‎

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وعلى الجانب الآخر تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر بعدد ٢ شيكارة دقيق قبل بيعهما بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط عدد ٦ مخابز لتصرفها في كمية من الدقيق البلدي تقدر بـ١ طن دقيق بلدي مدعم.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٩ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٣ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، وعدد ٥ محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجميع الدقيق.

وخصصت مديرية التموين رقم الشكاوى التموينية، وهو: رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

اخبار تموين الإسماعيلية اخبار تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية يضبط

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري

تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع الخامس

جهود مكثفة لكشف غموض نحر طفل بسوهاج

"تضامن المنوفية" تعتذر لسيدات قرية الكوادى عن اتهامهن بتعاطى المخدرات: خطأ صياغة

ضبط 1335 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس