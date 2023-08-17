تضامن النواب: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى دلالة قوية للتصدى لمحاولات التشكيك

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالتوجيهات السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع مخرجات الحوار الوطني والأخذ بما جاء فيها؛ موضحة أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.

وأكدت عطوة، في تصريحات لها اليوم، أن سرعة استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني وتوجيه الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، له دلالة قوية ويقطع أي شك طرحه أعداء النجاح للتشكيك في جدية الحوار الوطني.

وقالت النائبة إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس مدى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض، حيث إن الرئيس السيسي، منذ دعوته لإجراء الوطني، كان حريصًا على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو من هذا الحوار الوطني، والذي شاركت فيه كل أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.