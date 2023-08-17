مراسل "القاهرة الإخبارية" بالسودان: قصف مدفعى يستهدف مواقع لـ"الدعم السريع"

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان في السودان، إن قوات الجيش السوداني تستهدف مواقع للدعم السريع بقصف مدفعي عنيف من قاعدة وادي سيدنا.

وأضاف الجندي، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، أن الطيران الحربي يحلق في سماء أم درمان.

وفي سياق متصل، قال المُتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن قوات الدعم السريع تواصل انتهاكاتها ضد المواطنين، حيث قامت أمس، بقصف عشوائي لمنطقة شمبات؛ ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، كما قامت قوة أخرى في حي المواليد بأم درمان بإجبار سكان الحي على إخلاء منازلهم بالقوة، ثم قامت بنهب محتويات كل منازل الحي.

وأضاف الجيش في بيان: "تصدت قواتنا في كادقلي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل الدعم السريع، وكبدت العدو خسائر كبيرة، تمثلت في تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية واستلام دبابتين وقتل نحو "40" متمردًا وتشتتت بقية قوات العدو ولاذت بالفرار".

وتابع: "حاولت قوة من الدعم السريع على متن 8 عربات مقاتلة، التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، تصدت لهم قواتنا، وتم قتل 5 من المتمردين واستلام عدد من الأسلحة وتم طرد العدو".

وأوضح أن مجموعات العمل الخاص تواصل عملياتها بنجاح في مُختلف مناطق العاصمة، وتُوقع خسائر مُستمرة بالمتمردين.