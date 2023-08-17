الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التتويج بالسوبر الأوروبي.. جوارديولا: هدفنا حصد كأس العالم للأندية

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

علّق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وأقيمت مباراة السوبر الأوروبي، على ملعب "ستاد كارايسكاكيس" في اليونان، بين مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.

وانتهت المباراة بتتويج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي، عقب فوزه على إشبيلية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وبذلك يتوّج بيب جوارديولا بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرته التدريبة بكرة القدم.

تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي

جوارديولا يتحدث عن تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي

ونشر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الرسمي، تصريحات جوارديولا عقب اللقاء:"سعيد وفخور للغاية بما قدمه الفريق، نحن نستحق التتويج بهذا اللقب الثمين".

وأضاف:"أنقذنا إيدرسون مرتين، الأسبوع الماضي خسرنا بركلات الترجيح (أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية)، لكننا فزنا هذه المرة"، متابعًا:"لم يكن الأمر سهلًا، ولكن كول بالمر قدم أداءًا رائعًا، ومنحنا تعادلًا ثمينًا".

وعن هدف يوسف النصيري، لاعب إشبيلية، وإهداره لهدف آخر مؤكد، قال جوارديولا: "إنه لاعب مميز، لذلك ربما لم تكن لمسته النهائية مثالية، لقد كانت تهديدًا كبيرًا لنا، ولكن إيدرسون أنقذنا".

وأكد: "إشبيلية يمتلك لاعبين استثنائيين، حارس مرمى رائع، وظهير دولي، وخط هجوم يُشكّل خطرًا كبيرًا".

واختتم جوارديولا تصريحاته:"نحن سعداء حقًا بالحصول على كأس السوبر الأوروبي بالفعل، والمرحلة التالية سنذهب لحصد كأس العالم للأندية".

ونجح فريق مانشستر سيتي في التتويج بأربع ألقاب في الموسم الماضي 2022-2023، وهم: الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

كما يشارك فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تشهد أيضًا مشاركة أندية الأهلي المصري، اتحاد جدة السعودي، فلامنجو البرازيلي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، وأوراوا الياباني.

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