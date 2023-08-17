الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري" تعلن عن دبلومة الموارد المائية المشتركة بالتعاون مع "هندسة القاهرة"

وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تقديم المنح الدراسية بالتعاون مع مختلف الجامعات ، وذلك في إطار رفع قدرات جميع المهندسين العاملين في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة، وأيضًا اطلاعهم على أحدث الأساليب الحديثة وآليات تنمية الموارد المائية.
 

- رفع كفاءة وقدرات جميع المهندسين العاملين بقطاعات الرى
 

 وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الموارد المائية والري ، عن فتح باب التقديم للحصول على " دبلومة الموارد المائية المشتركة"، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة العام الدراسى 2023/2024.

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وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، الخميس ، أن فتح باب التقديم للدبلومة، يأتي فى إطار الحرص على رفع كفاءة وقدرات جميع المهندسين العاملين بمختلف قطاعات وأجهزة الوزارة ، وزيادة قدراتهم العلمية والمهنية وتطوير الأداء.

كما أعلنت ، ضرورة إرسال السيرة الذاتية لجميع المهندسين الراغبين في الحصول على دبلومة الموارد المائية المشتركة، موضحاً بها المعلومات الشخصية ورقم الهاتف والميل ، مع إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك وهو:
[email protected].

وأشارت الوزارة إلى أن، موعد التقديم في الدبلومة حتى الخميس 31 أغسطس الجاري، بشرط الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية.

2023 2024 الأساليب الحديثة الهندسة المدنية العام الدراسي 2023 الموارد المائية والري بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة

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