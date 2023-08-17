"الري" تعلن عن دبلومة الموارد المائية المشتركة بالتعاون مع "هندسة القاهرة"

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تقديم المنح الدراسية بالتعاون مع مختلف الجامعات ، وذلك في إطار رفع قدرات جميع المهندسين العاملين في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة، وأيضًا اطلاعهم على أحدث الأساليب الحديثة وآليات تنمية الموارد المائية.



- رفع كفاءة وقدرات جميع المهندسين العاملين بقطاعات الرى



وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الموارد المائية والري ، عن فتح باب التقديم للحصول على " دبلومة الموارد المائية المشتركة"، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة العام الدراسى 2023/2024.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، الخميس ، أن فتح باب التقديم للدبلومة، يأتي فى إطار الحرص على رفع كفاءة وقدرات جميع المهندسين العاملين بمختلف قطاعات وأجهزة الوزارة ، وزيادة قدراتهم العلمية والمهنية وتطوير الأداء.

كما أعلنت ، ضرورة إرسال السيرة الذاتية لجميع المهندسين الراغبين في الحصول على دبلومة الموارد المائية المشتركة، موضحاً بها المعلومات الشخصية ورقم الهاتف والميل ، مع إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك وهو:

[email protected].

وأشارت الوزارة إلى أن، موعد التقديم في الدبلومة حتى الخميس 31 أغسطس الجاري، بشرط الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية.