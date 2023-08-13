وزير الري يستعرض خطة صيانة وتأهيل المنشآت المائية الكبرى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية، وإجراءات صيانة هذه المنشآت، إضافة إلى إعداد برنامج تدريبي عن أعمال الصيانة والتأهيل للحفاظ على المنشآت المائية وإطالة عمرها الافتراضي.

تقييم الحالة الفنية لكافة المنشآت المائية الكبرى

وأكد وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع، الأحد، على ضرورة استمرار تقييم الحالة الفنية لكافة المنشآت المائية الكبرى، وأيضًا تحديد مدى الحاجة لتنفيذ أعمال تأهيل أو صيانة لها بمختلف المحافظات.

كما أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية ترتيب أولويات تنفيذ أعمال الصيانة طبقاً لحالة كل منشأ مائي حفاظاً عليه، وذلك لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية بكفاءة عالية تحقق الحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس أشرف المحمدي رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، والدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل، والدكتور نادر شفيق الأستاذ بمعهد بحوث النيل، والمهندس سامح عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لضبط النيل.

كما حضر الاجتماع، المهندس محمود عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للسد العالي وخزان اسوان، والمهندس خالد حمدي مدير عام خزان أسوان، والمهندس لؤي أسامة مدير عام النماذج الرياضية بقطاع شئون مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل.