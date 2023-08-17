"القاهرة الإخبارية": شهيد وإصابات بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لجنين

استشهد شاب فلسطيني، وأصيبت إحدى موظفات وزارة الصحة الفلسطينية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام لمدينة جنين، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب استشهد إثر إصابته بالرصاص في الرأس والصدر والبطن، مضيفة أن إحدى موظفات الوزارة تبلغ من العمر (34 عامًا)، وتعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين صباح اليوم، بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد، واختطفت شابين آخرين.