الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحوار الوطنى حقق هدفه بلم شمل القوى الوطنية.. والتوصيات خرجت بالتوافق

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

ثمن النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، الاستجابة الفورية للرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، والتي تعبر عن جدية الدعوة التي أطلقها الرئيس للم شمل القوى الوطنية والسياسية، مشيرًا إلى تطلعه لأن تنعكس تلك المخرجات على المواطن المصري، لتحقيق آماله التي علقها على هذا الحوار.

وقال "القطامي"، في تصريحات له اليوم، إن الرئيس السيسي يثبت من وقت لآخر مصداقية الحوار الوطني في تحقيق الإصلاح في مختلف المجالات سواء سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا، وذلك من خلال استجابته السريعة لكل ما يطرحه مجلس أمناء الحوار الوطني من توصيات، والتي منها الاستجابة لمقترح مد الإشراف القضائي على الاستحقاقات الدستورية المقبلة، ثم الإفراج عن بعض المحبوسين، ثم استجابته أخيرًا لمخرجات الحوار الوطني.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مخرجات الحوار الوطني جاء جميعها جدية وتعبر عن توجهات كل الأطراف السياسية المشاركة في الحوار، موضحًا أن ذلك يعطي ثقة لدى تلك الأطراف السياسية في المستقبل.

وأكد النائب عمرو القطامي على تطلعه لاستمرار الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة حتى يستكمل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي التي بدأها، بالشكل الذي يحقق طموحات الشعب المصري كله في ظل الجمهورية الجديدة.

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