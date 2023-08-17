الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق منافسات الأشبال لليوم الثالث من البطولة العربية للجودو بالعلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو

تنطلق اليوم الخميس منافسات اليوم الثالث للأشبال في البطولة العربية للجودو، التي تقام في العلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى.

وتقام  في اليوم الثالث منافسات الناشئات والناشئين فردى، وفى الفترة المسائية الميزان الرسمى للناشئين فرق، وكذلك ميزان منافسات الرواد فردى، على أن تختتم البطولة غدا الجمعة حيث تقام منافسات فرق الناشئين والناشئات، وتقام المنافسات على مدار الفترة الصباحية والفترة المسائية حيث تقام الأدوار التمهيدية والنهائية والتتويج.

وشهدت منافسات الأشبال في البطولة العربية للجودو، التي تقام بمدينة العلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري، صراعات قوية بين اللاعبين، وظهور مصري مميز، في ظل الإشادة القوية بالتنظيم الرائع للبطولة، وإبهار مصر للعالم العربي، بما تقدمه لليوم الثاني على التوالي، من رقي وإبهار لضمان نجاح هذه البطولة.

ويشارك 30 فريقا مصريا، في البطولة العربية للجودو، بمدينة العلمين الجديدة بـ192 لاعبا ولاعبة في البطولة، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، ,ذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية.

الأندية المصرية المشاركة في البطولة العربية
وجاء الأندية المشاركة كالتالي:

أكاديمية أيبون 2 - أكاديمية أيبون مصر - الاتحاد المصري للجودو - الاتحاد السكندري - الزمالك - الصيد الرياضي - المؤسسة العسكرية - المؤسسة العسكرية الهايكستب - المشروع القومي للناشئين - صيد المحلة - جزيرة الورد - مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة - نادي أصحاب الجياد - نادي أعلي فاقوس - نادي الجيزة الجديدة الرياضي الخاص - نادي الحوار المصري - نادي الرحاب - نادي الرواد المصري - نادي الزهور - نادي الشمس - نادي الصيد الرياضي المحلة الكبرى - نادي الطيران - نادي بلدية المحلة - نادي بورفؤاد - نادي سبورتنج الاسكندرية - نادي سكة حديد طنطا مصر - نادي سموحة - نادي هليوبوليس - نادي وادي دجلة المعادي - المؤسسة العسكرية السويس.

الاتحاد المصرى للجودو البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة المؤسسة العسكرية حدث ترفيهي فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

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