الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: حملات لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بمدن الشيخ زايد والشروق والعبور وبني سويف الجديدة

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبنى سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومى فى مختلف الأحياء، لرصد أى مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الـ16، المجاورة الأولى بالمدينة، بإشراف من نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بهدف ردع المخالفين ومحاربة المخالفات البنائية بالمدينة .

وأضاف المهندس أحمد مصطفى، أنه تم شن حملة أخرى لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الثامن، المجاورة الثالثة بالمدينة، وتم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية .

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بنائية فى مهدها بالمنطقة الثالثة عمارات، حيث تمثلت تلك المخالفة فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحاً أن اللجنة قامت بإزالة أبنية من الطوب بالعقار، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالف.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأشار المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، قام بشن حملة لإزالة المخالفات وغلق و تشميع المحال المخالفة بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 5 قرارات غلق و تشميع لمخازن تعمل بدون ترخيص تشغيل بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، وذلك بحضور المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز ومعاونة شرطة المرافق، استجابة لشكاوى المواطنين بخصوص إزالة الأسواق والإشغالات العشوائية والباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع والأرصفة ومحيط المساجد والميادين والمراكز التجارية الكبري بالمدينة، متسببين في إعاقة حركة سير السيارات والمواطنين وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المتعدين على محيط مسجد الحي القيوم بالحي الثامن والتجمع العشوائي الذي يقام خلسة بتلك المنطقة، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة واتخاذ الإجراءات المتبعة وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد رشاد، أنه تم شن حملة رفع إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة المرافق واستهدفت الحملة ( الطريق الرئيسى، ومدخل الحى التاسع، وطريق خط ١٠، والحى الأول والطريق المحورى، وإسكان الشباب، وسنتر الياسمين والجامع الكبير، والحى الثامن، وسنتر المدينة المنورة)، مشدا على أن هذه الحملات ستستمر بصورة يومية.

الدكتور عاصم الجزار ازالة مخالفات مخالفات البناء مدينة الشيخ زايد مخالفة بنائية

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