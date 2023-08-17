الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على افتتاح مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية الرياضية في مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، موافقه الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم علي افتتاح مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية الرياضية كأول مدرسة رياضية بمحافظة مطروح، لتكون نقلة نوعية في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للارتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بمطروح  بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الدكتورة منى يحيي مستشار التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، شكلت لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية لمعاينة المنشآت الرياضية بالمدرسة كذلك القرية الرياضية بسيدى عبد الرحمن.

وأوردت اللجنة في تقريرها التفصيلي عقب معاينة مقر المدرسة توافر عدد كاف من الفصول لاستيعاب أبنائنا الطلاب، وغرف التدريس، ومعامل التكنولوجيا، والحاسب الآلي، والعلوم، وغرف الإداريين، وغرف تغيير الملابس، خاصة الطلاب ودورات المياه، بالإضافة إلى وجود ملعب بالمدرسة يصلح لدخول بعض الشعب التدريبية مثل كرة القدم وألعاب القوى والكاراتيه.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدرسة الرياضية الجديدة تعد نقلة نوعية تربوية رياضية بالمحافظة، خاصة أن تلك المدرسة تعد فريدة من نوعها  بمنطقة غرب مصر مما يساهم في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي، وإعداد ابطال بكافة الألعاب الرياضية قادرة علي التمثيل القومي بالبطولات الدولية

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بمطروح برئاسة عمرو شحاته وكيل الوزارة، و الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للمناهج، والدكتورة منى يحيى مستشار التربية الرياضية و العسكرية، بعد الموافقة علي افتتاح المدرسة الرياضية، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المدرسية، ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وفي ضوء الخطة الاستراتيجية، لتطوير الرياضة المدرسية والارتقاء بها والتوسع في إنشاء المدارس الرياضية.

الدكتور رضا حجازي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المدرسة الرياضية محافظ مطروح محافظة مطروح سيدي عبدالرحمن المنشآت الرياضية

الأكثر قراءة

"النقل" توفر طريقة جديدة لحجز تذاكر السكة الحديد

"الهجرة" تدعو المصريين بالخارج لسرعة التسجيل فى مبادرة "تسوية المواقف التجنيدية"

ضبط وإيقاف 8 حالات بناء مخالف فى "مغاغة" بالمنيا

القصة الكاملة لتورط أمريكا فى الحرب البيولوجية ونشر فيروسات قاتلة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التين خلال أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس