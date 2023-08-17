الموافقة على افتتاح مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية الرياضية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، موافقه الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم علي افتتاح مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية الرياضية كأول مدرسة رياضية بمحافظة مطروح، لتكون نقلة نوعية في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للارتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بمطروح بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الدكتورة منى يحيي مستشار التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، شكلت لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية لمعاينة المنشآت الرياضية بالمدرسة كذلك القرية الرياضية بسيدى عبد الرحمن.

وأوردت اللجنة في تقريرها التفصيلي عقب معاينة مقر المدرسة توافر عدد كاف من الفصول لاستيعاب أبنائنا الطلاب، وغرف التدريس، ومعامل التكنولوجيا، والحاسب الآلي، والعلوم، وغرف الإداريين، وغرف تغيير الملابس، خاصة الطلاب ودورات المياه، بالإضافة إلى وجود ملعب بالمدرسة يصلح لدخول بعض الشعب التدريبية مثل كرة القدم وألعاب القوى والكاراتيه.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدرسة الرياضية الجديدة تعد نقلة نوعية تربوية رياضية بالمحافظة، خاصة أن تلك المدرسة تعد فريدة من نوعها بمنطقة غرب مصر مما يساهم في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي، وإعداد ابطال بكافة الألعاب الرياضية قادرة علي التمثيل القومي بالبطولات الدولية

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بمطروح برئاسة عمرو شحاته وكيل الوزارة، و الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للمناهج، والدكتورة منى يحيى مستشار التربية الرياضية و العسكرية، بعد الموافقة علي افتتاح المدرسة الرياضية، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المدرسية، ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وفي ضوء الخطة الاستراتيجية، لتطوير الرياضة المدرسية والارتقاء بها والتوسع في إنشاء المدارس الرياضية.