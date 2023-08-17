بتكلفة 14 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمركز السيطرة

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقد الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80%، وبتكلفة 14 مليون جنيه.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

ورافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، ومسئولى الشركة المنفذة.

وخلال تفقده لمكونات المركز أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتى تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ على أهمية الانتهاء من المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية متعددة، مع مراعاة الجودة العالية فى التنفيذ، وأيضاً التشطيبات النهائية واللمسات الجمالية بشكل راقى، فضلاً عن وجود أكثر من مدخل ومخرج للمركز لتسهيل حركة المترددين عليه.

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