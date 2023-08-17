الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فنلندا تعتزم إنشاء أكبر مخزن استراتيجى لمواجهة التهديدات الكيميائية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، عن أنه سيتم إنشاء أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي لوسائل الاستجابة للأزمات والأدوية في حال التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية في فنلندا.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تخزين لوازم الوقاية، ومعدات المراقبة والكشف والاختبارات السريعة، والأدوية واللقاحات لكي يستخدمها عمال الطوارئ والمدنيون في حالات الطوارئ، وخاصة في بلدان شمال وشرق أوروبا، وذلك وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت أنه سيتم بناء مخازن مماثلة في فرنسا وبولندا وكرواتيا، لكن المخزن في فنلندا سيكون أكبرها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء بعمليات التخزين في أوائل عام 2024.

وحصلت فنلندا في بداية هذا العام على 242 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لتمويل المشروع.

وزارة الداخلية الفنلندية الاتحاد الأوروبي البيولوجية فنلندا اوروبا

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