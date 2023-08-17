الجيش السودانى يتصدى لمحاولة هجوم فاشلة للحركة الشعبية ويكبدها خسائر فادحة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، التصدي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل قوات الحركة الشعبية في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان.

وقال بيان صادر عن الجيش السوداني، نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، لانتهاكاتها المستمرة ضد المواطنين قامت المليشيا المتمردة اليوم بقصف عشوائي لمنطقة شمبات مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، كما قامت قوة أخرى من المليشيا المتمردة في حي المواليد بأمدرمان بإجبار سكان الحي علي إخلاء منازلهم بالقوة ثم قامت بنهب محتويات كل منازل الحي.

وأضاف البيان: "تصدت قواتنا في كادقلي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل قوات الحركة الشعبية، وكبدت العدو خسائر كبيرة تمثلت في تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية وإستلام دبابتين وقتل حوالي 40 متمردا وتشتت بقية قوات العدو ولاذت بالفرار".

وأوضح البيان أن قوة من المليشيا المتمردة حاولت علي متن 8 عربات مقاتلة التسلل إلي بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، وقد تصدت لهم قوات الجيش؛ حيث تم قتل 5 من المتمردين واستلام عدد من الأسلحة إلى جانب طرد العدو.

التعامل مع المتمردون بكل حزم

وأكدت القوات المسلحة السودانية أن مجموعات العمل الخاصة تواصل عملياتها بنجاح في مختلف مناطق العاصمة وتوقع خسائر مستمرة بالمتمردين.

وتابعت: "وجهت قواتنا ضربات لأهداف معادية في مناطق الباقير وسوبا ومناطق أخري وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات القتالية".

وختم الجيش السوداني بيانه بالتأكيد على أن قواته ترصد بدقة كل تحركات ونوايا المليشيا المتمردة داخل وخارج منطقة العاصمة وجاهزة للتعامل معها بكل حزم.

تجدر الإشارة إلى أن مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السيادة السوداني، أعلن أمس الأول الثلاثاء في كلمة أذاعها التليفزيون الرسمي، عن خارطة طريق لوقف المعارك وحل الأزمة السودانية سلميا، تبدأ بمرحلة انتقالية وحكومة مدنية.