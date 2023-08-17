الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لضبط المتهم بسحل شقيقته فى بلقاس

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

هرب شخص عقب تداول مقاطع فيديو له بالتعدي على شقيقته وسحلها بأحد الشوارع بمدينه بلقاس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها للقبض على المتهم.

وكشف مصدر أمني، أن المجني عليها تدعى "سحر.أ.س"، وتبلغ من العمر 55 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمدينة بلقاس، وشقيقها المتهم يعمل مالك محل بويات، وهناك خلافات بينهما على الميراث.

وأضاف المصدر، أن المتهم تعدى على شقيقته بالضرب في الشارع، وحاول سحلها انتقامًا منها لمطالبتها بميراثها، وفر هاربًا عقب ارتكابه الواقعة وجارٍ ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا مقطع فيديو يظهر شخص أثناء سحله سيدة والتعدي عليها بالضرب في الشارع، وتبين أنها شقيقته وبينهما خلاف على الميراث، والواقعة في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
شخص مقاطع فيديو الشوارع بلقاس فيسبوك

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