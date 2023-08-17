الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من عمر فايد بعد انتقاله إلى فنربخشة التركى

عمر فايد
عمر فايد

بعث عمر فايد لاعب المقاولون العرب المنتقل حديثًا إلى فريق فنربخشة التركي، برسالة إلى نادي "ذئاب الجبل" وللمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة وشوقي غريب المدير الفني عقب إتمام إجراءات انتقاله.

 

ونشر المدافع الشاب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" حيث قال " بعد ٨ سنوات داخل جدران نادي المقاولون العرب أغادر النادي من الباب الكبير، فبعد أن تلقيت كل الدعم طوال المواسم الماضية وخلال فترة تواجدي مع الفريق الأول وكان للنادي كل الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان أحقق حلمي بالاحتراف الأوروبي".

 

وأضاف فايد " كل الشكر للمهندس محمد عادل على ثقته ودعمه لي من أول يوم وسعيه لمساعدتي على تحقيق هذا الحلم، وكذلك كل الشكر للكابتن شوقي غريب على كل ما قدمه لي منذ قدومه للنادي وثقته بي وكان أول من أعطاني الدعم لاشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول ومعه كل الجهاز الفني والإداري".

 

وأتم رسالته " إن شاء الله أكون خير سفير للنادي وللكرة المصرية في خطوتي الجديدة مع نادي فناربخشه الكبير".

 

وكان عمر فايد ضمن صفوف المقاولون العرب في الموسم الماضي، وانضم إلى قائمة المنتخب الأوليمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

عمر فايد المقاولون العرب فنربخشة التركي الدورى التركى

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