ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الإخوان هم من اغتالوا السادات بتخطيط رموزها

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن مصطفى مشهور مرشد الإخوان الأسبق، كان قد تلقى أخبارًا من داخل النظام أن السادات سيقوم باعتقال الإخوان في نهاية شهر سبتمبر.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطة اغتيال السادات في العرض العسكري بأكتوبر قد وضعت وتم اغتيال السادات، مؤكدًا أن مصطفى مشهور ظل خارج مصر وعاد عام 1984، وكان عمر التلمساني هو المرشد للإخوان من يناير 1976.

لم يكن هناك وفاق بين عمر التلمساني ومصطفى مشهور

وتابع، أنه لم يكن هناك وفاق بين عمر التلمساني ومصطفى مشهور، وكان الأخير يريد الكفة أن ترجح له فكان معه عصام العريان وأبوالفتوح وأحضر سليم العوا من السعودية ليدعموه وعمل لجنة قانونية كان سليم العوا عضوًا فيها، مشيرًا إلى أنه كان بين مأمون الهضيبي وسليم العوا خلافات تنظيمية.

وأكد أن من اتفق على اغتيال السادات ليس الكلام الذي ظل يقال لسنوات وأنها جماعة خرجت من تحت معطف الإخوان لا بل هم إخوان والترتيب للاغتيال الرموز هي التي خططت له.