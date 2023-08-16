"على السلوم".. أغنية جديدة بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لمحافظة مطروح (فيديو)
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة السلوم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، في جولة تفقدية التقى خلالها بأهالي المدينة وشيوخ قبائل مطروح.
وينشر "الدستور" أغنية جديدة بعنوان "على السلوم"، بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم، ولقائه أهالى محافظة مطروح اليوم الأربعاء.
كلمات الأغنية:
على السلوم
ولا تكفي غناوينا اخواتنا من دما
بكرة اللى جاي لينا طول ماحنا مع بعنا
عايشة البلد فينا في شرقها وغربها
في السلم نبنيها
اهل السلوم يا ناس تقل ماس عز وحسب
حراس الغرب دول ولاد أصول أهل ونسب
سيدي براني تلاقيهم
مصر بلدنا في عنيهم
لمطروح واللي منها 100 تحية مننا