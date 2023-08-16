الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"على السلوم".. أغنية جديدة بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لمحافظة مطروح (فيديو)

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في السلوم

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة السلوم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، في جولة تفقدية التقى خلالها بأهالي المدينة وشيوخ قبائل مطروح.

وينشر "الدستور" أغنية جديدة  بعنوان "على السلوم"، بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم، ولقائه أهالى محافظة مطروح اليوم الأربعاء.

كلمات الأغنية: 

على السلوم

ولا تكفي غناوينا اخواتنا من دما

بكرة اللى جاي لينا طول ماحنا مع بعنا

عايشة البلد فينا في شرقها وغربها

في السلم نبنيها 

اهل السلوم يا ناس تقل ماس عز وحسب 

حراس الغرب دول ولاد أصول أهل ونسب

سيدي براني تلاقيهم 

مصر بلدنا في عنيهم

لمطروح واللي منها 100 تحية مننا

الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة السلوم محافظة مطروح اغنية على السلوم

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة في مقتل مسن على يد زوج ابنته بالوراق

رسميًا.. طبيب الأهلى السابق رئيسًا للجهاز الطبى فى فيوتشر

مرتضى منصور يكشف حقيقة توقيع زيزو ورحيله إلى الشباب السعودى

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

تكليف أحلام رجب رئيسا لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس