"على السلوم".. أغنية جديدة بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لمحافظة مطروح (فيديو)

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة السلوم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، في جولة تفقدية التقى خلالها بأهالي المدينة وشيوخ قبائل مطروح.

وينشر "الدستور" أغنية جديدة بعنوان "على السلوم"، بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم، ولقائه أهالى محافظة مطروح اليوم الأربعاء.