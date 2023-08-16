الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ما هي أهم المشروعات الأثرية المرتقبة للافتتاح خلال الفترة المقبلة

احد المواقع الاثرية
احد المواقع الاثرية

ستشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد من المواقع الأثرية الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير بها ويوجد في مصر نحو 2160 موقع أثري منهم 134 موقعًا أثريًا مفتوحًا للزيارة، بالإضافة إلى 43 متحفًا للآثار منهم 31 مفتوح للزيارة.

ويقوم المجلس الأعلى للأثار بالانتهاء من ترميم وتطوير عدد من المواقع الأثرية التي ستكون مهيأة للزيارة خلال الفترة المقبلة ومن بينهم مسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل، وهو  أول مسجد ينشأ في مصر على الطراز العثماني ومئذنته ذات القمة العثمانية المدببة وأول مثال للمئذنة العثمانية بمصر.

ويقع هذا المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بجوار سور القلعة، وقد أنشأه سليمان باشا الخادم أحد رجال الدولة العثمانية البارزين في عهد السلطان سليمان القانوني.

كما سنشهد قريبًا افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، حيث تم الانتهاء من وضع القطع الأثرية تمهيدًا لافتتاحه قريباً، وسيضم المتحف  بعض  القطع التي سيتم عرضها لأول مرة ومنها من نتائج أعمال حفائر الآثار الغارقة.

وقد تم تزويد المتحف ببوابات الكترونية للدخول ومنطقة للاستقبال، وقد بلغت تكلفة ترميم وتطوير المتحف نحو  568 مليونا و329 ألف جنيه، وسيتم افتتاح المتحف بعد غلق دام  لـ17 عامًا، ويعد هذا المتحف، أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية.

 قصر المانستيرلي.. يعد واحدًا من المشروعات الأثرية التي تنتظر الافتتاح خلال الفترة المقبلة، ويقع قصر المانسترلي على مساحة 1000 متر مربع، على شاطى النيل بمنطقة المنيل، وقد بناة  بناه حسن فؤاد باشا المانسترلي، عام 1851م.

وقد نجح المرممين المصريين  في إظهار نقوش وألوان القصر وإعادتها لألوانها الأصلية عن طريق إزالة الاتساخات والتكلسات التي كانت موجودة به، كما تم الانتهاء من التنظيف الميكانيكي والكيميائي بإزالة الأتربة والعوالق السطحية ميكانيكيًا التي كانت موجودة بالقصر.

المواقع الأثرية اعمال الترميم مسجد سليمان باشا الخادم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية قصر المانستيرلي

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