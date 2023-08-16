الخرباوى لـ"الشاهد": الهضيبى أصدر تعليماته بقتل السادات دون نسب الفعل للإخوان

قال ثروت الخرباوي، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن اجتماع مصطفى مشهور مع قيادات التنظيم الخاص لجماعة الإخوان نتج عنه تنفيذ قضية الفنية العسكرية عام 1974.

أضاف الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع على "إكسترا نيوز": "صالح سرية المسئول عن تلك القضية إخواني فلسطيني، وأقام كيان فكرته على اغتيال أنور السادات وتولى الإخوان بعد ذلك الحكم".

وتابع: "هذا الكيان بايع زينب الغزالي التي بدورها أوصلتهم بحسن الهضيبي وقال لهم افعلوا ما تشاءون، لكن لا يُنسب الموضوع للإخوان".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود. محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.