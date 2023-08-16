الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": التنظيم السرى أسس ودعّم جماعات جهادية لا تحمل اسم الإخوان

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

استكمل ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، توثيق شهادته على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية.

وقال الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، إنه بعد خروج مصطفى مشهور، مرشد الإخوان، من السجن عقد اجتماعًا مع قيادات التنظيم السري للجماعة.

وأضاف أن مشهور أراد تأسيس تنظيمات جهادية لا تحمل اسم الجماعة، بسبب أن الاغتيالات التي نفذها التنظيم السري أصابت الإخوان في المجال العام بأضرار عديدة.

وتابع: "لذلك قرروا خلال هذا الاجتماع تأسيس تنظيمات جهادية لا تحمل اسم الجماعة، لكن يكون هناك خط تواصل بين التنظيمات والتنظيم السري".

كما أشار إلى أن مسميات الجماعات التكفيرية ودرجاتها في العنف اختلفت، لكنها في المجمل كانت إخوانية.

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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