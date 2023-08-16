الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تتعامل مع من آذاك؟.. عضو "النواب" عن ذوى الهمم سابقًا تجيب

الدكتورة جهاد إبراهيم
الدكتورة جهاد إبراهيم

قدمت الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب عن ذوي الهمم سابقًا، مجموعة من النصائح في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين تعرضوا للأذى، قائلة: "مهما الناس أذوك خذ موقفًا بالبعد عنهم وعدم معاملتهم مرة أخرى، لكن عليك أن تسامح كل من أذوك حتى لا تجعلهم يتحكمون بمشاعرك وتصرفاتك". 

وأضافت الدكتورة جهاد إبراهيم خلال لقائها ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر قناة etc، أنه "كلما فكر الشخص فيمن آذوه أصابته مشاعر من الغضب والسلبية، في حين أن من آذوه يعيشون حياة هنيئة دون أن يخطر ببالهم".

وتابعت: "للمظلوم دعوة لا ترد، فاستخدم هذه الرخصة في الدعاء لنفسك وليس في الدعاء على من آذاك وظلمك، وقُل حسبي الله ونعم الوكيل هي تفويض من الله سبحانه وتعالى، وتُشعر العبد بالراحة النفسية". 

جهاد إبراهيم التسامح برنامج مصر جديدة ذوي الهمم كيفية التعامل

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة في مقتل مسن على يد زوج ابنته بالوراق

رسميًا.. طبيب الأهلى السابق رئيسًا للجهاز الطبى فى فيوتشر

مرتضى منصور يكشف حقيقة توقيع زيزو ورحيله إلى الشباب السعودى

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

تكليف أحلام رجب رئيسا لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس