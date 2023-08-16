كيف تتعامل مع من آذاك؟.. عضو "النواب" عن ذوى الهمم سابقًا تجيب

قدمت الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب عن ذوي الهمم سابقًا، مجموعة من النصائح في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين تعرضوا للأذى، قائلة: "مهما الناس أذوك خذ موقفًا بالبعد عنهم وعدم معاملتهم مرة أخرى، لكن عليك أن تسامح كل من أذوك حتى لا تجعلهم يتحكمون بمشاعرك وتصرفاتك".

وأضافت الدكتورة جهاد إبراهيم خلال لقائها ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر قناة etc، أنه "كلما فكر الشخص فيمن آذوه أصابته مشاعر من الغضب والسلبية، في حين أن من آذوه يعيشون حياة هنيئة دون أن يخطر ببالهم".

وتابعت: "للمظلوم دعوة لا ترد، فاستخدم هذه الرخصة في الدعاء لنفسك وليس في الدعاء على من آذاك وظلمك، وقُل حسبي الله ونعم الوكيل هي تفويض من الله سبحانه وتعالى، وتُشعر العبد بالراحة النفسية".