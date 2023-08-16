الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يقترب من التعاقد مع واتارو إندو قادمًا من شتوتجارت

واتارو إندو
واتارو إندو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، اقتراب ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الياباني واتارو إندو متوسط ميدان شتوتجارت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث ليفربول عن التعاقد مع لاعب يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي، بعد رحيل لاعبه السابق فابينيو، إلى اتحاد جدة السعودي.

وفشل ليفربول في التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي فضل الانتقال إلى تشيلسي، كذلك البلجيكي روميو لافيا، الذي بات قريبًا للغاية من إتمام انتقاله لـ “البلوز”.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن ليفربول يقترب من التعاقد مع إندو، حيث أن المحادثات متقدمة بين الأطراف.

وأوضح التقرير أن شتوتجارت منح الدولي الياباني الإذن بالسفر إلى ميرسيسايد لإكمال الانتقال لـ ليفربول.

وأشارت الشبكة إلى أن شتوتجارت كان يرغب في تمديد عقد إندو والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يُصر على الرحيل لـ ليفربول.

ويبلغ إندو من العمر 30 عامًا، وانضم إلى شتوتجارت صيف عام 2020 قادمًا من سينت ترويدن البلجيكي.

ولعب إندو الموسم الماضي 40 مباراة بمختلف المسابقات مع شتوتجارت، مسجلًا 6 أهداف إضافة لصناعته 5 آخرين.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول إندو واتارو إندو شتوتجارت ليفربول الإنجليزي

الأكثر قراءة

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

الزعيم يتصدر الترند بعد أنباء اختفاءه.. هل تعرّض عادل إمام للحجز داخل فيلّته؟

قناة الناس| "هل يجوز جمع الصلوات الخمس فى وقت واحد؟".. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

بعد الجدل.. التفاصيل الكاملة حول ظهور قرش في شاطئ دهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس