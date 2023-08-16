ليفربول يقترب من التعاقد مع واتارو إندو قادمًا من شتوتجارت

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، اقتراب ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الياباني واتارو إندو متوسط ميدان شتوتجارت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث ليفربول عن التعاقد مع لاعب يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي، بعد رحيل لاعبه السابق فابينيو، إلى اتحاد جدة السعودي.

وفشل ليفربول في التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي فضل الانتقال إلى تشيلسي، كذلك البلجيكي روميو لافيا، الذي بات قريبًا للغاية من إتمام انتقاله لـ “البلوز”.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن ليفربول يقترب من التعاقد مع إندو، حيث أن المحادثات متقدمة بين الأطراف.

وأوضح التقرير أن شتوتجارت منح الدولي الياباني الإذن بالسفر إلى ميرسيسايد لإكمال الانتقال لـ ليفربول.

وأشارت الشبكة إلى أن شتوتجارت كان يرغب في تمديد عقد إندو والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يُصر على الرحيل لـ ليفربول.

ويبلغ إندو من العمر 30 عامًا، وانضم إلى شتوتجارت صيف عام 2020 قادمًا من سينت ترويدن البلجيكي.

ولعب إندو الموسم الماضي 40 مباراة بمختلف المسابقات مع شتوتجارت، مسجلًا 6 أهداف إضافة لصناعته 5 آخرين.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.