الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة المستقبل": استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى قطعت الطريق على المُغرضين والمشككين

المهندس علي عبده
المهندس علي عبده

ثمّن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحالة مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وتقديمها إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وقال الحزب، في بيان إن إعلان الرئيس السيسي يؤكد جدية القيادة السياسية في التعاطي مع الحوار ويكلل نجاح جلساته، كما أنه يخلق مناخًا ملائمًا للعمل السياسي، ويشير إلى حرص الرئيس السيسي على نجاح الحوار، وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ كافة توصيات الحوار وإنجاحه، ولا سيما في ظل ما جاء به الحوار الوطني من مخرجات جاءت ملبية لمتطلبات المصريين وتتوافق مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأضاف الحزب، أن ما يميز الحوار الوطني هو قدرته على إحداث حالة من التوافق في الرؤى بين أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية على اختلافها نحو بناء الوطن الذي يتجه إلى بناء جمهورية جديدة قوامها الحوار والتوافق الجمعي لجعل مصر قوية شامخة كما هي على الدوام، والجلوس على طاولة حوار واحدة بهدف حلحلة المشكلات والتحديات التي تواجهنا ووضع العمل الوطني أولوية قصوى وغاية أساسية في العمل الجمعي للكافة.

ولفت إلى أن إعلان الرئيس يؤكد صدق حديثه منذ البداية وقطع الطريق على المغرضين والمشككين الذين كانوا يحرصون على التقليل من مكتسبات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكد للمشاركين في الحوار الوطني منذ دعوته حرصه على إنجاحه، فضلًا عن حرصه أيضًا على الاستجابة للعديد من مطالب الحوار وهو ما تحقق على أرض الواقع.

وأوضح أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على الاستماع لكل الآراء الخاصة بكافة القوى والأحزاب السياسية والمتخصصين الذين شاركوا في الحوار، وكانت هناك شفافية في الجلسات التي تم بثها في الإعلام، واتسمت المناقشات بالشمولية في عرض الآراء والحيادية، وهذا تزامن مع حرص القيادة السياسية على تنفيذ ما تم التوصل إليه من جانب الحوار الوطني، وهو ما يعكس إيجابية المقترحات المقدمة من المشاركين في الحوار، بخاصة أن المخرجات قادرة على حل التحديات والمشاكل التى تواجه الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كتب على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس السيسى: "وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

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