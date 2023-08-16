أحد عواقل سيوة: الرئيس السيسى حل مشكلة عانينا منها 30 عامًا

قال مسعود أبوزهرة، أحد عواقل سيوة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى بوعده لأهالي سيوة، وحل مشكلة الصرف الزراعي والتي كان عمرها 30 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الأراضي ممتلئة بالمياه بسبب تدفق المياه الجوفية، وطالبنا بحل المشكلة حتى تدخل الرئيس السيسي بحلها على الفور، وبالفعل لم تأخذ وقتًا وتم حل مشكلة الصرف الزراعي في بركة "سيوة" وشق ترعة طولها 42 كيلو، مؤكدًا أنه يوجد خير كثير بالفترة المقبلة.

كُنا على ثقة بحل المشكلة بسبب إنجازات الرئيس

وأكد أنه عند طلبهم من الرئيس حل مشكلة الصرف الزراعي، كانوا على ثقة أنه سيقوم بحلها وذلك بسبب الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي.