الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رحمي" 482 مشروعًا لخدمة أهالينا في قرى قطور وكفر الزيات وبسيون

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية قطور، كفر الزيات وبسيون.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بكفر الزيات وقطور وبسيون.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهم (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي).

ففي مركز قطور، اطلع المحافظ، على نسب تنفيذ 6 مشاريع محطات رفع جاري استكمالها خلال المبادرة بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات جديدة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالشين بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة داخل الامتدادات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب وتتمثل في مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأقطار متنوعه ومشروعات الوصلات المنزلية.

وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 69 مشروعًا وفي قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 28 مشروعًا، وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 6 مشروعات بالإضافة إلى إنشاء 6 مجمعات حكومية لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين، كما سيتم إنشاء 28 مشروعًا في قطاع الصحة و8 مشروعات إسعاف.

وفي مركز كفر الزيات تابع المحافظ ، نسب تنفيذ 9 مشروعات محطات رفع شبكات انحدار جاري استكمالها خلال المبادرة وإنشاء 8 محطات رفع جديدة واستكمال مشروع محطة معالجة بالإضافة إلى إنشاء مشروعي محطة معالجة إحداهما توسعات والأخرى محطة جديدة، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بأقطار متنوعه ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة داخل الامتدادات العمرانية، وتتضمن مشروعات مياه الشرب إحلال وتجديد محطة مياه شرب بكفر الزيات وإنشاء محطة جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 11 بئر ارتوازي ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 75، وفي قطاع الشباب والرياضة بلغت عدد المشروعات  38 مشروعًا وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 9 مشروعات، وسيتم إنشاء 7 مجمعات حكومية لخدمة أهالينا بالقرى 
بالإضافة إلى 32 مشروعًا في قطاع الصحة و9 مشروعات إسعاف.

كما تابع مشروعات حياة كريمة في مركز بسيون والتي ستتضمن استكمال 2 محطة رفع ضمن أعمال المبادرة بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات رفع جديدة واستكمال توسعات محطة معالجة بسيون وإنشاء محطة معالجة جديدة لخدمة القرى المحرومة بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي وتتفيذ مشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومه داخل الامتدادات العمرانية وتتضمن مشروعات مياه الشرب إنشاء 6 آبار ارتوازية بالإضافة إلى مد وتدعيم الوصلات المنزلية.

وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 56 مشروعًا.

وفي قطاع الشباب والرياضة 42 مشروعًا وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 6 مشروعات، وسيتم إنشاء 5 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى 22 مشروعًا في قطاع الصحة و8 مشروعات إسعاف.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أنه تم تحديد الأراضي التي ستقام عليها المشروعات.

وأشار رحمي، إلى أنه ما زالت هناك مشروعات لم يتوفر لها الأراضي المناسبة لاستكمال المشروعات وجاري استكمالها وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات.

رحمي القليوبية مشروع لخدمة أهالينا قرى قطور وكفر الزيات

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