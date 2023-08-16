البابا يشيد بجهود الدولة فى محور المحمودية: تهانينا بعيد التجلى والعذراء

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بإقامة اجتماع هذا الأسبوع في كنيسة البشارة ورئيس الملائكة غبريال بمحور المحمودية بالإسكندرية، التي تم تدشينها منذ عام ونصف العام، مبديًا سعادته بما تقوم به الدولة من جهود في تطوير هذه المنطقة، كما هنأ أبناءه بقرب حلول عيد التجلي والعذراء.

وجاء نص حديث البابا: "في البداية أنا سعيد أن آتي إلى هذه الكنيسة المباركة، والتي دشناها منذ سنة ونصف السنة تقريبًا، وكنا فرحين بوجودها لأنها تخدم هذه المنطقة ونفرح بمجهودات الدولة في تطوير محور المحمودية والإنجازات الكبيرة والتطوير الرائع، مبروك عليكم هذه التجديدات وهذه الكنيسة، وربنا يبارك أجهزة الدولة والقيادة السياسية والقوات المسلحة، التي أخذت على عاتقها مسئولية هذا التطوير ليس في الإسكندرية فقط بل في كل المحافظات. وأيضًا سعيد بوجود الآباء الأساقفة الأحبار الأجلاء وكنا معًا طوال أمس في خدمات عديدة ولقاءات كثيرة وكذلك مع أبونا الوكيل القمص أبرآم، وبركة حلوة أن أكون معكم اليوم ونأخذ بركتكم".

وتابع البابا في رسالته: "أهنئكم أيضًا بعيد التجلي في السبت القادم، وعيد العذراء يوم الثلاثاء القادم، وعيد التجلي هو العيد الأخير الذي يخص المسيح في السنة الكنسية، ونختم بعيد العذراء، ثم نبدأ السنة القبطية الجديدة في 12 سبتمبر وعيد النيروز المجيد، كل سنة وأنتم طيبين، ودائمًا ربنا يملأ حياتكم بالأعياد والأفراح".

واختتم بطريرك الكرازة المرقسية قائلًا: "الآباء الكهنة الكرام في هذه الكنيسة مع الأراخنة، مع الشمامسة، مع الأنبا هرمينا وخدمتهم الواسعة في هذه المناطق، والتي تتطلب خدامًا وخادمات وعملًا كبيرًا جدًّا، ربنا يقويكم ويسندكم فيه".