الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء سمير فرج يوضح التأثير العالمى للحرب الروسية الأوكرانية

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

أوضح اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، قائلًا: "إن ما حدث بين روسيا وأوكرانيا يمثل حربًا بين دولتين وليست حربًا عالمية، لكن تأثير هذه الحرب هو تأثير عالمي". 

وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"  الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية etc، أن هذه الحرب أثرت اقتصاديًا وتسببت في أزمة القمح والحبوب، لأن روسيا تعتبر أكبر دولة تنتج القمح على مستوى العالم، وتأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة، بالإضافة إلى أزمة الذرة والزيوت والأسمدة، لافتًا إلى أن هذه السلع تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في العالم ونتج عنها ارتفاع كبير في الأسعار، فضلًا عن ارتفاع أسعار الغاز والبترول. 

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في حدوث تضخم، بطالة، ارتفاع أسعار عالمي، لافتًا إلى أننا نعيش في حرب الأواني المستطرقة، حيث إن هذه الحرب في روسيا وأوكرانيا وهي بعيدة عنا، لكنها تؤثر علينا وعلى كل دول العالم. 

الحرب الروسية الأوكرانية اللواء سمير فرج الأزمة الاقتصادية البطالة التضخم

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