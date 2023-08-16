الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يثمن إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطنى للجهات المعنية

ضياء الدين داود
ضياء الدين داود

ثمّن ضياء الدين داود إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية، داعيًا أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطني طوق نجاة.

وقال داود إن كل ما من شاركوا في الحوار الوطني يتطلعون إلى لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي طرحوها خلال مشاركتهم في جلسات الحوار الوطني.

شدد على أن جميع الأجواء الحالية تؤكد ضرورة فتح ملف الحريات، والاستمرار في مزيد من قوائم العفو وخروج المبحوسين، حتى يتم تهيئة المناخ السياسي لحدوث عملية إصلاح كامل في جميع المجالات، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي.

وقال "داود" إن كل من قبلوا العملية السياسية وشاركوا في جلسات الحوار الوطني سواء مشاركة كاملة كمتحدثين أو كحضور أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الحوار الوطني ويتحملون تباعاته، مضيفًا: "نأمل ألا يتم الالتفاف علي مخرجات الحوار الوطني من جانب الجهات المعنية، بينما يكون فيها الصدق والأمانة ونتظر أن يتم تنفيذها".

النائب ضياء الدين داود السيسي الحوار الوطنى مخرجات إصلاح الاقتصاد

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