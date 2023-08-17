رئيس جامعة سمنود التكنولوجية: تطبيق أفضل المعايير للحفاظ على الموارد البشرية والمادية

انعقد اليوم الأربعاء الموافق اجتماع وحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة مسنود التكنولوجية برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور محمد رمضان وكيل الكلية، والدكتورة نعمة عادل مدير وحدة إدارة الأزمات بالجامعة، والدكتور مصطفى بدوي، ووليد قطب أمين الكلية، والمهندس أحمد الشيخ مدير الإدارة الهندسية، والدكتور صالح عبد الرؤوف طبيب الجامعة.

حيث ناقش الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية آلية العمل بالوحدة، وكيفية إدارة الأزمات بالجامعة وفقًا لخطة موضوعه وأهداف محددة، بالإضافة إلى عرض الهدف من إنشاء الوحدة، والدور الذي يجب أن يقوم به.

وقد شرع المجلس في استعراض الموضوعات التي تمثلت في اختيار أمين لاجتماعات الوحدة، ووضع رؤية ورسالة وأهداف الوحدة، ووضع خطة لعمل الوحدة، وتشكيل لجانها.

وأكد رئيس الجامعة على اختيار خالد الشجاعي أمينًا لاجتماعات الوحدة، بالإضافة إلى اعتماد رؤية ورسالة الوحدة، مع وضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، كما تم تشكيل اللجان الداخلية المنبثقة من الوحدة وعددها أربع لجان نوعية.

كما أكد الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، على ضرورة تطبيق أفضل المعايير المتبعة في الحفاظ على كافة موارد الجامعة البشرية والمادية، وعقد دورات تدريبية لكافة منسوبي الجامعة لزيادة الوعي بالسلامة والصحة المهنية.

وفي سياق متصل، استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نانسي الحفناوي عميد الكلية، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة عايدة أبو السعود نصر منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا حرص جامعة طنطا على تقديم كافة أشكال الدعم لمنح الأطفال المشاركين بالبرنامج الفرصة لتطوير مهارات البحث والتعلم والتفكير العلمي والنقدي والإبداع وحل المشكلات، ومساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية والتركيز عليها وتحقيقها.