برلماني: الحوار الوطني نجح في وجود حالة من النقاش حول الكثير من القضايا

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع المخرجات التي سوف تدخل في مسؤوليات الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقوم بتنفيذها، حيث كان هذا وعد من الرئيس منذ بداية الإعلان عن انطلاق فعاليات هذا الحوار.

نقاشات الحوار الوطني

وأكد النائب مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبه، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة من النقاش حول الكثير من القضايا التي تهم المواطن المصري من مختلف الشرائح.

وأضاف في حديثه، أن جميع القوى السياسية وجميع ممثلي أطياف الشعب المصري تواجدوا في جلسات الحوار الوطني ما عدا من تلوث أيديهم بالدماء ويقصد بهم جماعة الإخوان، إضافة إلى حضور عدد من المواطنين من مختلف الشرائح وبعض رجال الدولة والكثير من الخبراء، وكان التعبير عن الآراء يتم بكل حرية وأريحية تامة.

وتابع:"مجلس الأمانة الفنية للحوار الوطني لم تعلن حتى الآن عن التوصيات التي تم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

الحوار الوطني حقيقي

واستطرد:" الحوار الوطني حقيقي وستصدر عنه قرارات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا الحوار الوطني سيقوم بعمل طفرة كبيرة تجاه القضايا التي كانت تهم المواطن المصري".

وذكر أن هناك إجماع من كل القوى السياسية على حل مشاكل المواطن المصري دون النظر للصراعات الشخصية مع الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في تنفيذ تلك المخرجات التي يخرج بها الحوار.