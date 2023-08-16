ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء عن لبنان

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن بدء توقف محطتى توليد الكهرباء فى دير عمار والزهرانى عن العمل بدءا من اليوم؛ مما يؤدى إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة وانفصال الشبكة الكهربائية كليا عن لبنان وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين والمرافق الأساسية للدولة، علما بأن المحطتين هما المصدران الوحيدان للطاقة الكهربائية الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حاليا، فى ظل الظروف الاستثنائية السائدة فى البلاد، حيث يؤمنان، بحدود 550 ميجاوواط عليها.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تبلغت صباح اليوم من مشغل محطتى التوليد (شركة PRIMESOUTH) بأنه، نتيجة عدم تسديد مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية؛ ستقوم بتوقيف مجموعات محطتى الزهرانى ودير عمار عن العمل؛ اعتبارا من الساعة الخامسة من عصر هذا اليوم بالتوقيت المحلي.

وأوضحت المؤسسة أن الشركة التى تشغل المحطتين باشرت بالفعل باتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى توقيف المحطتين، موضحة أن هذا الوضع الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان؛ من شأنه أن يؤدى إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة؛ وبالتالى انفصال الشبكة الكهربائية كليا بنتيجة ذلك وانعدام التغذية بالتيار الكهربائى إلى المشتركين، وضمنا المرافق الأساسية فى الدولة، دون نتيجة للجهود المؤسسة المكثفة التى بذلتها خلال الأسبوعين الماضيين، مع مختلف الجهات المعنية للحيلولة دون ذلك.

وقالت: كان ورد إلى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 8/8/2023 كتاب من مشغل معملى دير عمار والزهرانى شركة PRIMESOUTH تضمن إنذارا بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة الماضى الموافق 11 أغسطس، بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية، حيث مدد هذا المشغل أجل هذا الإنذار فى حينه ليصبح لغاية اليوم الأربعاء بعد تلقيه وعودا من السلطات المختصة بمراجعة مصرف لبنان بهدف تسديد جزء من هذه المستحقات، ولكن دون جدوى لتاريخه، وتوضح مؤسسة كهرباء لبنان بأنها سبق وطلبت، بموجب كتابها رقم 2695 تاريخ 5/7/2023 إلى مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار أمريكى لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملى دير عمار والزهراني، وذلك وفقا للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من تحصيل فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولارات أمريكية ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ إلى المشغل لتاريخه، وعطفا على كتب المؤسسة العديدة إلى مصرف لبنان، آخرها الكتاب رقم 3351 تاريخ 16/8/2023، لطلب تحويل هذه الإيرادات من تحصيل الفواتير إلى دولارات أمريكية وفقا للآلية المذكورة وقرار مجلس الوزراء المشار إليه، علما أن قيمة هذه الإيرادات تساوى بحسب هذه الآلية /37,252,551/ دولار أمريكى حتى اليوم فى حساب مؤسسة كهرباء لبنان المفتوح لدى مصرف لبنان، ولكن لم يتم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار الأمريكى من قبل مصرف لبنان لحساب المؤسسة لتاريخه، ولو جزئيا، ما يحول دون إمكانية تسديد بعض متوجبات المؤسسة المالية المترتبة بالعملة الأجنبية ويؤثر بالتالى سلبا على سلامة الاستثمار وحسن سير المرفق العام."

وأضافت: "بالرغم من كتابها إلى مشغل محطتى دير عمار والزهرانى شركة PRIMESOUTH والذى طلبت بموجبه منه الاستمرار بتشغيل هاتين المحطتين منعا من توقف المرفق العام وللتمكن من تأمين التغذية بالتيار الكهربائى إلى المشتركين، وبالرغم من الاتصالات العديدة والمكثفة التى أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على عدة صعد مع المراجع المالية والوزارية المعنية فى الدولة بهذا الشأن، وبالرغم من توفر حاليا مبلغ مالى من إيرادات المؤسسة بالليرة اللبنانية يفوق /2517/ مليار ليرة لبنانية قابلة لتحويلها من قبل مصرف لبنان إلى دولارات أمريكية (تفوق الـ/37/ مليون دولار أمريكي) وفقا للآلية المعتادة".