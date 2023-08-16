كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية الإسباني، في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كارايسكاكيس بمدينة بيرايوس اليونانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، فيُعوض كول بالمر، البلجيكي المصاب كيفن دي بروين، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين

خط الهجوم: كول بالمر - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كلا من: ستيفان أورتيجا مورينو - سكوت كارسون - روبن دياز - كالفن فيليبس - جون ستونز - إيمريك لابورت - جوليان ألفاريز - سيرجي جوميز - ماكسيم بيروني - بوب - ريكو لويس - جيمس ميكاتي.

ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم، البلجيكي كيفن دي بروين، البرتغالي برناردو سيلفا، بسبب الإصابة.

ويُشارك مانشستر سيتي في البطولة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، فيما يلعب إشبيلية بعد تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي.

وسبق لـ إشبيلية التتويج بالبطولة مرة وحيدة، عام 2006، على حساب مواطنه برشلونة، فيما يشارك مانشستر سيتي في كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.