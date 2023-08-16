الزراعة تتابع حقول القطن بمحافظتى دمياط والبحيرة

بناء علي توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن.

وتحت إشراف د. محمد سليمان- رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د. عادل عبدالعظيم وكيل المركز للإرشاد والتدريب.

صرح د. عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، بأن المعهد نظم ندوات إرشادية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد ومديرية الزراعة بمحافظتي دمياط والبحيرة لتوعية وتدريب مزارعى القطن.



وقد شارك في الندوات الباحثون بالمعهد وتناولت أهم التوصيات الفنية لمحصول القطن فى هذه الفترة الحرجة من عمر النبات، وكيفية التغلب على التأثيرات للموجات الحرارية العالية، كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعدة على نضج اللوزة وكبر حجمها وأيضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة، وقد تم الرد على أسئلة واستفسارات السادة المزارعين، كما تم المرور على حقول القطن في المحافظتين؛ للوقوف على الحالة العامة للمحصول وملاحظة أى إصابات حشرية فى هذه الفترة للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصة والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.