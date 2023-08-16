استقبال حافل من الأهالي والأطفال.. حصاد زيارة الرئيس السيسي لمطروح

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إلى محافظة مرسى مطروح في زيارة تفقدية زار خلالها المنطقة الغربية.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس في جلسة حوار مفتوح مع عمد ومشايخ قبائل السلوم وسيدي برّاني والضبعة وسيوة، بحضور عدد كبير من قادة المحافظة والأهالي.

تستعرض «الدستور» حصاد زيارة الرئيس السيسي إلى مرسى مطروح وكيف رحّب به الأهالي والأطفال وأبرز التصريحات التي أصدرها خلال زيارته ، كاشفاً خلالها خطة تعمير وبناء مصر الجديدة بضواحيها.

في بداية الزيارة، استقبل أهالي مطروح الرئيس السيسي بحفاوة شديدة بالزي البدوي السيوي في منطقة منفذ السلوم البري.

وكذلك، رحبوا الأطفال بالرئيس السيسي خلال زيارته، واستقبلوه بـ«نشيد الترحيب»، الذي أعدوه كهدية للرئيس خلال زيارته إليهم.

وألقى الرئيس التحية على المواطنين وسط استقبال شعبي حافل من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني، وذلك بعدما تفقد محور الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم.

أوضح الرئيس خلال حواره مع أهالي محافظة مطروح، أنَّ المحافظة والمنطقة الغربية بالكامل كانت مهمشة بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن الجميع يعلم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة في السنوات الأخيرة.

وأشار الرئيس السيسي خلال حديثه مع الأهالي إلى تدشين الكثير من المشروعات القومية المناسبة لطبيعة هذه المحافظة، ومن بين تلك المشروعات القطار السريع، والمدن السكنية.

وشدد الرئيس على أن الدولة تحاول التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين من خلال حزمة إجراءات قوية وشاملة.

وقال الرئيس السيسي إنه أثناء افتتاحه ميناء جرجوب، كان يرى ملامح التنمية في محافظة مطروح، وبعد 4 سنوات من افتتاح هذا الميناء، لاحظ الجميع حجم التطوير الذي شهدته هذه المحافظة.

وأكد الرئيس السيسي أثناء لقائه مع أهالي مطروح، أن المشروعات القومية التي يتم التخطيط لها في المنطقة الغربية هدفها تطوير المنطقة مع محاولة إيجاد فرص عمل للمواطنين.

وعبّر الرئيس عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن كل مشروع يتم تنفيذه في مطروح له انعكاس على أهالي المحافظة، متابعًا: "نعمل منذ 8 سنوات على امتداد الدولة المصرية، ومفيش مكان في مصر لم تصل إليه يد التطوير والتنمية من أول أسوان إلى الإسكندرية".

ونوّه الرئيس على أن الدولة تعمل بخطة ورؤية تجاه شكل الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها حتى عام 2030.

وفتح الرئيس قلبه لأهالي مطروح متحدثًا عن الأزمات التي مرّت بها العالم ومصر، من بينها أزمتيّ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً: «تعرضنا لأزمتين مكناش سبب فيهم وهما أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير جدًا على العالم، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية»، مؤكدًا أن مصر لم تتخذ قرارًا تورط فيه الدولة فيما يخص الأزمة الروسية.

وأكد الرئيس السيسي أنَّ المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة مطروح سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية.

ودعا الرئيس السيسي، خلال إلقاء كلمته أمام أهالي محافظة مطروح، أن المواطنين في واحة سيوة بضرورة الحفاظ على المشروعات القومية التي أقامتها الدولة من أجل حماية هذه الواحة من الضياع، وكان على رأس هذه المشروعات مشروع الصرف الزراعي.

ورد الرئيس السيسي على شكر أحد القيادات الشعبية بمطروح والسلوم وسيدي براني خلال حوار مفتوح معهم قائلًا: "متقوليش كمل، قول هنكمل، بيكوا وبوجودكم هنكمل المشوار".

ووجه أحد القيادات الشعبية الشكر للرئيس السيسي على الإنجازات والمجهودات العظيمة التي قدمها للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وفي الأخير وجه أهالي مطروح الشكر للرئيس السيسي على زيارته للمحافظة مؤكدين الإنجازات التي قادها الرئيس منذُ توليه رئاسة الجمهورية.