الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الإسكندرية: ضبط محل عطارة ومواد غذائية لحيازته سلعًا منتهية الصلاحية

التموين والتجارة
التموين والتجارة

شنت إدارة تموين شرق التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات رقابية على الأسواق؛ لضبط السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر.

وأشار بيان المديرية إلى أنه تم ضبط محل عطارة ومواد غذائية لحيازته سلعا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد، عدم إعلان عن أسعار المشويات واللحوم.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على 7 زجاجات زيت عطري تزن العبوة واحد لتر، 2 عبوة بلاستيكية مكسبات طعم، 8 باكو شاي يزن 250 جرامًا، وعدد 9 عبوات زيت تزن العبوة 300 مللي، و5 عبوات زيت جوزة الطيب وزن العبوة 30 مللي، و2 جركن زيت طعام، و5 عبوات أعشاب للذاكرة والنسيان، و4 عبوات حمام كريم، وعبوة سمنة نباتي زنة 1.5 كيلو جرام، و8 عبوات زيت أوميجا، وعلاج الترهلات والتنحيف، و4 عبوات أعشاب للتخسيس مختلفة الأوزان، و3 عبوات زيت يستخدم كمكمل غذائي وزنه 120 مللي، وعبوتين ليسيون لعلاج الصدفية، وزن العبوة 120 مللي، وعبوات ماء ورد عطري وزن العبوة 125 مللي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

إدارة تموين شرق التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية التجارة الداخلية

الأكثر قراءة

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع عقار الإسكندرية المنهار

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالقوات المسلحة

احذروا.. 12 عرضا جديدا لمتحور "كورونا" الجديد EG.5

السجن لميكانيكية بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة مخدرات بالإسكندرية

تفاصيل استعدادات السياحة للموسم الشتوي المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس