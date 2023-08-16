تموين الإسكندرية: ضبط محل عطارة ومواد غذائية لحيازته سلعًا منتهية الصلاحية

شنت إدارة تموين شرق التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات رقابية على الأسواق؛ لضبط السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر.

وأشار بيان المديرية إلى أنه تم ضبط محل عطارة ومواد غذائية لحيازته سلعا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد، عدم إعلان عن أسعار المشويات واللحوم.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على 7 زجاجات زيت عطري تزن العبوة واحد لتر، 2 عبوة بلاستيكية مكسبات طعم، 8 باكو شاي يزن 250 جرامًا، وعدد 9 عبوات زيت تزن العبوة 300 مللي، و5 عبوات زيت جوزة الطيب وزن العبوة 30 مللي، و2 جركن زيت طعام، و5 عبوات أعشاب للذاكرة والنسيان، و4 عبوات حمام كريم، وعبوة سمنة نباتي زنة 1.5 كيلو جرام، و8 عبوات زيت أوميجا، وعلاج الترهلات والتنحيف، و4 عبوات أعشاب للتخسيس مختلفة الأوزان، و3 عبوات زيت يستخدم كمكمل غذائي وزنه 120 مللي، وعبوتين ليسيون لعلاج الصدفية، وزن العبوة 120 مللي، وعبوات ماء ورد عطري وزن العبوة 125 مللي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.