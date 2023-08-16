الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: القمة الثلاثية بالعلمين تستهدف دعم الحقوق الفلسطينية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الدور الريادي لمصر في مختلف قضايا المنطقة، خصوصًا دورها التاريخي في القضية الفلسطينية.

أشار النائب إلى الأهمية الكبيرة للقمة الثلاثية في العلمين بين الرئيس السيسي وعاهل الأردن والرئيس الفلسطيني، قائلاً: “دفعة كبيرة وهامة للقضية الفلسطينية”.

ولفت عضو الشيوخ إلى نجاح القمة الثلاثية بالخروج بحلول قوية، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات خطيرة وأزمات عالمية لها امتدادات وانعكاسات على الشرق الأوسط في الجانب الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي.

وشدد النائب على أهمية وجود موقف ورؤية عربية موحدة للتعامل مع هذه التحديات والأزمات العالمية لتجنيب المنطقة أي اهتزازات وتداعيات سلبية.

وتابع محسن: العالم أجمع أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن مصر لديها دور تاريخي ورؤية واضحة بشأن القضية الفلسطينية، وكذلك الأردن، قائلا: وبالتالي هذه المسئولية التاريخية على مصر والواقع الخاص بالأردن يفرض التشاور المستمر وبشكل دوري بين الدول الثلاث.

وأشاد أحمد محسن، بتوقيت انعقاد القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين الجديدة، خصوصا ولنها تأتي في ظل ما تشهده الدولة الفلسطينية والمقدسات الإسلامية من انتهاكات إسرائيلية متكررة، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود والرؤى من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

الجانب الاقتصادي الدولة الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي العلمين الجديدة القضية الفلسطينية القمة الثلاثية النائب أحمد محسن الملك عبد الله الثاني

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