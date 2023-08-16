الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: إعلان الرئيس السيسى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى يعزز نجاحه

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باستجابة الرئيس السيسي الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مثمنًا توجيهات الرئيس للجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وأكد عضو الشيوخ أن الحوار الوطني قام بفتح العديد من الملفات والقضايا المتنوعة والهامة، من خلال مناقشات، وعصف ذهني لآراء كوكبة كبيرة من خيرة العقول والنخب المصرية، مشيرًا إلى أن ما نتج عنه من توصيات حظي بترحيب ودعم كبير بين الأوساط السياسية.

وقال الجندي، في بيان الأربعاء، إن السيسي يحرص دائمًا على تقديم الدعم الكامل لمطالب الحوار الوطني، وهو ما تجلى في العديد من القرارات، مشيرًا إلى أن توجيهات سيادته اليوم لا شك تعزز الثقة في مصداقية ونتائج الحوار الوطني المثمرة، التي يشعر بها الشارع المصري، وكذلك المواطن البسيط.

ونوه عضو الشيوخ إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص على تقديم نموذج وطني إصلاحي مشرف، من خلال تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول، بمشاركة جميع أبناء الوطن، بما يسهم في تقديم مقترحات بناءة لمواجهة شتى التحديات التي يمر بها الوطن، على مختلف المحاور.

وتابع أن تدشين وبناء الجمهورية الجديدة، يقوم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعاون المجتمعي، في وطن يتسع للجميع، رغم الاختلاف، ويدعوهم للمشاركة في بناء مصرنا الغالية.

ووجه عضو الشيوخ الشكر والتقدير إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، للجهود البنّاءة والمثمرة المبذولة من جميع المشاركين في الحوار، من أجل الخروج بتلك التوصيات الهادفة والتي تتواكب مع احتياجات المجتمع المصري، لافتًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني الإيجابية لاقت أصداء ترحيبية كبيرة من المواطنين.

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