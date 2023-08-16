الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس أب متهم بقتل نجله في بولاق الدكرور

ارشيفه
ارشيفه

قررت جهات التحقيق ببولاق الدكرور، حبس أب متهم بقتل نجله (طالب)، بحجة تأديبه في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت أقوال المتهم خلال التحقيقات إنه تعدى على ابنه بالضرب المبرح؛ لتأديبه، فجسده الهزيل لا يتحمل، قائلًا: "مش بيسمع الكلام"، مما أسفر عن وفاته، وتبين أن الجثة بها آثار ضرب وكدمات متفرقة.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة طالب ووجود آثار اعتداء عليه أدى إلى مصرعه، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن والد الطالب وراء الاعتداء عليه بحجة تأديبه، مما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

بولاق الدكرور حبس متهم قتل

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