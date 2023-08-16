الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إياد الموسمى: التحركات الأممية باليمن لم يشعر المواطن بأى جهود ملموسة فيها

اليمن
اليمن

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليمن، إن اجتماع مجلس الأمن الشهري يتم من خلاله تقديم الإحاطات للمنظمات الدولية الموجودة باليمن، وعددها 20 منظمة يتم رفع تقاريرهم حول الأوضاع باليمن .

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الأمن والأمم المتحدة خلال 8 سنوات لم يتم تنفيذ أي من القرارات التي اتخذتها،  مشيرًا إلى أنه مر على اليمن 3 مبعوثين وجميعهم لم يحقق أي تقدم في العملية العسكرية، وما يقدمونه هو وضع الأطر مع الأطراف السياسية، مؤكدًا أن كل التحركات الأممية لم يشعر الشارع اليمني بتحقيق جهود ملموسة فيها ومازالت هناك خروقات في الجبهات العسكرية بشكل كبير وإن تحدث مبعوث الأمم المتحدة باليمن اليوم أن الحرب توقفت.

 

تفاصيل أزمة خزان صافر

 وتابع ، أن أزمة خزان "صافر"، الأمم المتحدة حشدت الدعم للعملية وما تم نقله من الخزان  المتهالك للجديد، مشيرًا إلى أن الممثل الأممي يقوم بعمل وساطة بين الطرفين حول التصرف بكمية النفط الموجودة ولم تقدم الأمم المتحدة أي جديد حول هذا الشأن إلا التفاوض مع الطرف الحوثي. 

وأشار إلى أن الحكومة اليمينة تعلن أنها تتمسك بالنفط وأنه تابع لشركة  "صافر" اليمنية، بينما الحوثيون يعلنون أنه تابع لهم، وبالتالي فإن اليمن لن تتنازل عن كميتها في النفط.

اياد الموسمي اليمن التحركات الأممية الشارع اليمني جهود ملموسة مجلس الأمن

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