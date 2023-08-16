الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع عقار الإسكندرية المنهار

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية" التابعة لقسم باب شرق، والذي انهار يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ ياتى ذلك بناءً على توجيهات المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حيث قامت  المستشارة منى صلاح عفيفي - القائم بعمل مدير النيابة - بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من شادي السعيد - رئيس النيابة، محمد هنيدي – وكيل أول النيابة، وعلى السجاعي – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلاً من: مدير عام الإدارة الهندسية بحي وسط، وأحد مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام الحي.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وآخر علوي، وأنه ظهر يوم أمس حدث انهيار كامل لسقف إحدى الغرف الداخلية بالدور الأرضي والذي أدى بدوره لانهيار العقار؛ مما أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة اثنتين أخريين.

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر محمد هنيدي – وكيل أول النيابة، الآتي:
أولًا: تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، وتكليفها بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله.
ثانيًا: استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي وسط الإسكندرية.

وجاري استكمال التحقيقات.    

النيابة الإدارية معاينة العقار انهار المنشآت

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النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع عقار الإسكندرية المنهار

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