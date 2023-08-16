نائب بـ«التنسيقية» يثمّن استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى

ثمّن خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية لمخرجات الحوار الوطنى، وحرصه على التأكيد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، وتقدمه بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأكد البدوي، فى بيان أن الرئيس السيسي دعّم الحوار الوطنى فى كل مراحله، بداية من التحضير، وحتى انطلاق الجلسات فى مايو الماضى، وصولًا إلى الخروج بعدد من التوصيات فى المقترحات الثلاثة «السياسية، الاقتصادية والمجتمعية».

أشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن ما يقوم به الرئيس السيسي، يقطع كل الطرق على المشككين والمتربصين، والذي شككوا من الحوار الوطني ومدى جديته، مضيفة أن الرئيس السيسي دائمًا ما يفي بوعده، إذ كان وعدًا مسبقًا بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني، واليوم يؤكد حرصه الدائم على إنجاح الحوار الوطنى.