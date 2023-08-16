اتحاد الكرة ينتظر رد فرنسا لمواجهة المنتخب الأولمبى فى سبتمبر

خاطب اتحاد الكرة عدد من الاتحادات لإمكانية إقامة عدد من المباريات الودية للمنتخب الأولمبي فى الفترة المقبلة استعدادًا للأولمبياد.

وكشف مصدر داخل المنتخب الأولمبي لـ "الدستور"، أن اتحاد الكرة خاطب عددا من الاتحادات منها أوراجوى وإسبانيا، إلا أن الاتحاديين رفضا مواجهة المنتخب الأولمبي فى معسكر سبتمبر المقبل، كما تمت مخاطبة الاتحاد الفرنسي ومازال اتحاد الكرة فى انتظار رده.

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل إلي الأولمبياد بعد الحصول على المركز الثاني فى البطولة الإفريقية التى أقيمت بالمغرب عقب الخسارة من المغرب.

ومن المقرر أن يعقد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، جلسة مع جهازه المعاون الأسبوع المقبل للاتفاق على المباريات الودية خلال الفترة المقبلة وموعد انطلاق معسكر سبتمبر.

وحصل ميكالي على إجازة طويلة في الفترة الماضية بعد انتهاء بطولة إفريقيا، إلا أنه في تواصل دائم مع الجهاز المعاون له لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن مخاطبات الاتحاد لإقامة عدد من المباريات الودية للمنتخب قبل المشاركة في الأولمبياد.

اتحاد الكرة ينتظر رد فرنسا لمواجهة المنتخب الأولمبي في فرنسا

خاطب اتحاد الكرة عددا من الاتحادات لإمكانية إقامة عدد من المباريات الودية للمنتخب الأولمبي فى الفترة المقبلة استعدادا للأولمبياد.

وكشف مصدر داخل المنتخب الأولمبي، أن اتحاد الكرة خاطب عددا من الاتحادات منها أوراجوى واسبانيا، إلا أن الاتحادين رفض مواجهة المنتخب الأولمبي فى معسكر سبتمبر المقبل، كما تمت مخاطبة الاتحاد الفرنسي ومازال اتحاد الكرة فى انتظار رده.

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل إلي الألمبياد بعد الحصول على المركز الثاني فى البطولة الإفريقية عقب الخسارة من المغرب.