الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة ينتظر رد فرنسا لمواجهة المنتخب الأولمبى فى سبتمبر

ميكالي
ميكالي

خاطب اتحاد الكرة عدد من الاتحادات لإمكانية إقامة عدد من المباريات الودية للمنتخب الأولمبي فى الفترة المقبلة استعدادًا للأولمبياد.

وكشف مصدر داخل المنتخب الأولمبي لـ "الدستور"، أن اتحاد الكرة خاطب عددا من الاتحادات منها أوراجوى وإسبانيا، إلا أن الاتحاديين رفضا مواجهة المنتخب الأولمبي فى معسكر سبتمبر المقبل، كما تمت مخاطبة الاتحاد الفرنسي ومازال اتحاد الكرة فى انتظار رده. 

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل إلي الأولمبياد بعد الحصول على المركز الثاني فى البطولة الإفريقية التى أقيمت بالمغرب عقب الخسارة من المغرب.

ومن المقرر أن يعقد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، جلسة مع جهازه المعاون الأسبوع المقبل للاتفاق على المباريات الودية خلال الفترة المقبلة وموعد انطلاق معسكر سبتمبر. 

وحصل ميكالي على إجازة طويلة في الفترة الماضية بعد انتهاء بطولة إفريقيا، إلا أنه في تواصل دائم مع الجهاز المعاون له لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن مخاطبات الاتحاد لإقامة عدد من المباريات الودية للمنتخب قبل المشاركة في الأولمبياد.  

اتحاد الكرة ينتظر رد فرنسا لمواجهة المنتخب الأولمبي في فرنسا 

خاطب اتحاد الكرة عددا من الاتحادات لإمكانية إقامة عدد من المباريات الودية للمنتخب الأولمبي فى الفترة المقبلة استعدادا للأولمبياد.

وكشف مصدر داخل المنتخب الأولمبي، أن اتحاد الكرة خاطب عددا من الاتحادات منها أوراجوى واسبانيا، إلا أن الاتحادين رفض مواجهة المنتخب الأولمبي فى معسكر سبتمبر المقبل، كما تمت مخاطبة الاتحاد الفرنسي ومازال اتحاد الكرة فى انتظار رده. 

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل إلي الألمبياد بعد الحصول على المركز الثاني فى البطولة الإفريقية عقب الخسارة من المغرب.

اتحاد الكرة البرازيلي روجيرو ميكالي الاولمبي المنتخب الأولمبى معسكر سبتمبر الاتحاد الفرنسي

الأكثر قراءة

بيان لـ"تضامن المنوفية" حول تعاطى “نساء الكوادى” المخدرات يغضب الأهالى.. وبرلمانى: لن نسكت

المستشار سامح عبدالحكم يهنئ رئيس النيابة الإدارية بتوليه منصبه

ماذا فعل الرئيس السيسى فى السلوم؟ (إنفوجراف)

مصرع شاب فى حادث قطار ببنى سويف

تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

رسميًا.. فيوتشر يتعاقد مع ريكاردو فورمسينيو لتدريب الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس