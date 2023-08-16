عقب طرحه.. تعرف على قاعات عرض فيلم "العميل صفر" وقصته الكوميدية

انطلق منذ ساعات عرض فيلم“ العميل صفر ”للنجم أكرم حسني، ليشارك في موسم الصيف الجاري بجانب أفلام عيد الأضحى الماضي وأربعة أفلام تنافس منذ الموسم الصيفي الجاري.

ويعرض الفيلم في أكثر من قاعة عرضا في القاهرة والمحافظات وهي كالتالي...

قاعات عرض الفيلم في القاهرة

"سيتي ستارز مدينتي سيتي شكيب أكتوبر جولدن ستارز ارابيلا كايرو مول كايرو فستيفال سين سينما كوزموس مول ألماظة الزمالك الهرم مول مصر مترو القاهرة الدامون تاون أركان داندي مول ليدو

مول العرب أوديون كايرو بالاس بوينت 90 جالاكسي المنيل السرايا مول أمريكان بلازا بندر المعادي نورماندي الشتوي جلاكسي المعادي جراند نايل تاور سيتي مول شبرا صن سيتي بورتو كايرو جولف سيتي العبور".

قاعات عرض الفيلم في المحافظات

“يونيفرسال سيجال الغردقة العالمين دار الهيئة الهندسية جراند سينما الغردقة الشعب الوادي الجديد أمير إسكندرية الشعب السويس مجمع سموحة الشعب المحلة فريال إسكندرية الشعب كفر الشيخ توليب إسكندرية فيوتشر مول توليب الساحل بورتو السخنة AGENT ZERO زهران الساحل دنيا إسماعيلية اللوتس الساحل صيدناوي أسيوط المنتزة الساحل جالاكسي المنصورة الديب مول سيتي شكيب المنيا العجمي ستار جمهور عام المركز التجاري أسيوط كيروسيز شرم الشيخ بورتو مارينا المصرية بلازا الزقازيق”.

وتدور أحداث الفيلم حول صفر بشخصية“ عبد اللطيف شداد الهمم ”هو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، حيث يجسد شخصيته أكرم حسني الذي يعمل حارس أمن بإحدى الأماكن الخاصة لتنتقل الأحداث بظهوره بملابس حراسات خاصة في أكثر من مشهد، فيرتدي سماعة بدله وهو حلمه الذي يتمنى تحقيقه، إذ شهدت الأحداث العديد من المواقف الكوميدية التي يتعرض لها خلال أحداث العمل.