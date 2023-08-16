الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن": 10 مراكز للمرأة المعنفة.. وجار افتتاح 3 أخرى

جريدة الدستور

قالت الدكتورة جاكلين ممدوح مدير إدارة المراة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد مراكز استضافة المرأة على مستوى محافظات الجمهورية بلغ 10 مراكز في القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، سوهاج والمنيا.

وأضافت ممدوح لـ"الدستور"، أنه جار افتتاح 3 مراكز أخرى في كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد، وذلك وفقًا لدراسة جدوى تحدد الاحتياج الفعلي في كل محافظة، لافتة إلى أن الفكرة لم تكن مقبولة من قبل ولكن الآن أصبح المركز هو المكان الحكومي الآمن الذي تلجأ إليه السيدة حال تعرضها للعنف، خاصة العنف الأسري، وبالتالي أصبح هناك إقبال على إيجاد مركز في كل محافظة، مضيفة أن الفئات المستهدفة هم السيدات المعنفات أو المعروضات للعنف الذين يبلغ أعمارهم  أكثر من 18 سنة، سواء كانت السيدة مصرية أو أجنبية، كما تستقبل أبناء المستفيدات من الإناث في أي سن والأولاد حتى 12 سنة لخصوصية المركز، وذلك من خلال التوجه مباشرة للمركز أو لوزارة التضامن أو إحدى مديرياتها، ويمكن الاتصال بالخط الساخن 16439 لمعرفة تليفون وعنوان أقرب مركز استضافة المرأة.

جاكلين ممدوح استضافة المرأة ع التضامن

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