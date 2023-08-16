ليبيا.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و130 جريحًا

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في العاصمة الليبية طرابلس، عن أن حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوبي العاصمة، ارتفعت إلى 55 قتيلًا وأكثر من 130 جريحًا، على ما نقلت قناة ليبيا الأحرار في خبر عاجل قبل دقائق.

وكان مركز طب الطوارئ والدعم أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن مقتل 27 شخصًا وأكثر من 106 مصابين وإخلاء أكثر من 234 عائلة في أول إحصائية مبدئية لاشتباكات طرابلس.

ويشهد أغلب مناطق العاصمة طرابلس، هدوءًا حذرًا، عقب يوم من الاشتباكات المسلحة على خلفية اعتقال آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة بطرابلس.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أفاد بيان لبلدية وأعيان سوق الجمعة والنواحي الأربع، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس وعودة جميع الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، وتسليم آمر اللواء 444 قتال إلى جهة محايدة.

وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على حصر الأضرار التي تسببت بها الاشتباكات في الممتلكات العامة والخاصة وتعويضها من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن العمل مستمر على اتخاذ الإجراءات التنفيذية للوقف التام لإطلاق النار وعودة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها.

في غضون ذلك، أفاد مصدر من جهاز دعم الاستقرار لموقع "عين ليبيا"، بأنه وبمبادرة من رئيس الجهاز منذ ليلة البارحة تم التوصل لاتفاق بين الأطراف المتصارعة أفضى إلى استلام آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة من قبل الجهاز كطرف محايد حقنًا للدماء.

وقبل الاتفاق كانت شهدت مناطق جنوبي العاصمة سماع أصوات إطلاق نار متقطع في مناطق عين زارة والسدرة وصلاح الدين، وأغلق عدد من المحتجين سيمافرو طريق الشط الحيوي بالعاصمة، فيما شهد محيط سوق الجمعة احتجاجات بشأن الأوضاع الأمنية في العاصمة.

طوارئ ونفير عام

من جهته، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ والدعم، عن دخولها في حالة الطوارئ والنفير العام استعدادًا لأي طارئ في العاصمة.

وشهدت مناطق الاشتباكات إجلاء جهازي الإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ عشرات العائلات العالقة، فيما تعثر الوصول إلى بعض المناطق التي تحتدم فيها الاشتباكات، حسب الإعلام المحلي.