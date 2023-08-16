محافظ جنوب سيناء يبحث خطة تشغيل 5 أتوبيسات كهرباء بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع ممثلي إحدى شركات النقل البري.

وناقش اللقاء خطة تشغيل 5 أتوبيس كهرباء بشرم الشيخ بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن أسعار التذاكر ستكون في متناول المواطنين والزائرين، لافتا إلى أن الغرض من تلك الأتوبيسات كمرحلة أولى هو عودة الوجه الحضاري لمدينة شرم الشيخ، لما كانت عليه إبان انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 .

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء قد تعاقدت على شراء خمس أتوبيسات كهرباء صديقة للبيئة بالجهود الذاتية للمحافظة للعمل بمدينة شرم الشيخ.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والعقيد أحمد صلاح مدير مرور جنوب سيناء،واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، والمعنيين.