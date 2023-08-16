إزالة وإيقاف 44 حالة تعد ومخالفات بناء واسترداد فدانين بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا ، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقف الفورى لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجهاً برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.



وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحده المحلية بقرية نزلة حسين وأجهزتها التنفيذية نفذت حملة مكبرة بشوارع القرية والقرى التوابع لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

وأسفرت الحملة على رصد وتنفيذ إزالة فورية لعدد ١٦ حالة تعدى بالبناء المخالف على أراض زراعية علي مساحة ٢١١٧ متر تم التعامل الفوري معها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كما تمكن قسم التنظيم بقرية صفط الخمار من رصد وتنفيذ إزالة فورية فى المهد لـ ٣ حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ١٨ سهم تمت الإزالة فورا ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها لمنع البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون ، حيث أشرف على الحملة نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء الوحدة المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات وقسم البيئة.



وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي قامت تحت إشراف نواب رئيس المركز بإزالة ٤ حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية حيث تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي ابو عزيز من إزالة حالتين تعدي إحداها بقرية الكفور بمساحه ٨٧.٥ متر والثانية بقرية ابو عزيز بمساحه ٨٧.٥ متر بمعدات الوحدة المحلية وذلك بحضور رئيس القريه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعية، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية منبال من إزالة حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية للمره الثانيه بعزبه الخازندار بمساحه ١٣٠ متر بحضور رئيس القرية ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعيه ومسئولي الإزالات وأزالت ادارة حي شرق المدينه حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١٠٠ متر بحضور الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز ورئيس الحى ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعيه الزراعيه.



وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزارنفذت ٧ حالات ازالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث قام أيمن يوسف رئيس حي شرق وفني تنظيم الإدارة الهندسية بإيقاف حالة بناء مخالف لدور أرضي لمنزلين مساحتهم ١٠٠ متر و٨٠ متر بطريق الدلايلة ، الى جانب فك شدة خشبية لدور أول علوي بمنزل مساحته ١٠٠ متر ، وأزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٣ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وتصدى مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا لحالة تعدى بالبناء المخالف فى المهد بقرية الشريف.



مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، إلي أن حملة الإزالات التى نفذتها الوحدة المحلية للقضاء علي البناء العشوائي والتعدى علي الرقعة الزراعية ومن خلال الرصد الميداني تمكن حى غرب المدينة من رصد والتصدى لثلاث حالات مخالفة تعدى بالبناء عن طريق شدات خشبية تمهيدا لصب اعمدة وحفر أساسات تم وقف التعدى والتحفظ علي بعض مهمات البناء وفك الشدات الخشبيه بالكامل وحتى سطح الارض وذلك في تواجد الدكتور عصام محمود نائب رئيس المركز ومسئول حى غرب المدينة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، أن اشرف ماهر رئيس قرية إبشادات وعدد من الجهات المعنية تمكن من استرداد فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى وذلك خلال حملة لمتابعة أملاك الدولة بالظهير الصحراوى بمجلس قروى إبشادات كما تم التصدى لأعمال البناء المخالف بدون ترخيص حيثُ تم ازالة وفك ٤ حالات شدة خشبية بقرية « بنى خالد بمساحة ١٣٥ متر ـ قرية الشيخ ابوعلى ـ قرية قصر هور ـ ابوقلتة »،كما تم التصدى أعمال البناء على أرض زراعية حيث تم ازالة ٣ حالات بقرية « إبشادات ـ ابوقلتة ـ حمدى »، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كماأزالت الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة برئاسة على حسن الفحلى رئيس القرية،من ازالة ٢حالة تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بمساحة ٩٠ متر بقرية دروة ومنشأة المغالقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تم استرداد فدان ارض زراعية معده للتبوير بتشوينات مواد بناء عليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا برئاسة يوسف عبدالحميد رئيس القرية من ازالة حالة تعدى بالبناء على املاك الدولة بالظهير الصحراوى الشرقى بمساحة ١٧٥ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف ، وتابع مؤمن صلاح نائب رئيس المركز يرافقه سيد طه رئيس حى غرب ومحمود صفوت مسئول العمليات من ازالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الـ١٣ بشارع المجيدى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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